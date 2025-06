“Casa a prima vista“ conquista Lucca. Lunedì la prima puntata su Real Time

Le telecamere si spengono, i riflettori si accendono: da lunedì al via la nuova stagione di “Casa a prima vista”, il celebre reality show in onda su Real Time (in prima serata su Canale 31), che vedrà Lucca protagonista assoluta di tre puntate ambientate sul territorio. Le riprese, iniziate a marzo, hanno visto la troupe muoversi tra il centro storico e le colline circostanti, raccontando la città attraverso il format amatissimo dal pubblico televisivo.

Tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa perfetta per clienti reali, interessati ad acquistare una proprietà: un racconto che unisce la ricerca della casa ideale alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche. E Lucca, con i suoi scorci suggestivi, le piazze e i palazzi, è pronta a farsi conoscere e amare da milioni di spettatori in tutta Italia.

L’Ufficio Turismo del Comune, con il coordinamento dell’assessore Remo Santini, ha seguito da vicino tutte le fasi della produzione, offrendo supporto logistico e promozionale, nella convinzione che esperienze come questa rappresentino una straordinaria vetrina per il territorio. "Siamo orgogliosi che Lucca sia stata scelta come location di una trasmissione così popolare e seguita – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –. È un’opportunità preziosa".