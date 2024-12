Tragedia a Massa, muore a 23 anni in un incidente: con la moto contro un auto

Massa, 28 dicembre 2024 – La provincia di Massa Carrara conta la terza vittima della strada in quattro giorni. Un 23enne è morto a Massa in località Madonna degli Uliveti a causa di un incidente. Il giovane stava percorrendo via Oliveti quando c’è stato lo scontro con un’ auto. E’ accaduto intorno alle 9 del mattino di sabato 28 dicembre.

Uno scontro violentissimo. Immediato l’allarme che è stato dato dagli automobilisti di passaggio. Sono intervenuti l’automedica di Massa con l’ambulanza e i vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ai medici. Sono state tentate, senza successo, tutte le manovre di rianimazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Mentre adesso è la polizia municipale a cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

E’ questa la terza vittima in provincia di Massa Carrara per incidente in quattro giorni. Nel giorno di Natale era morto in un incidente in via Romana Est a Montignoso Emilio Baria, 44 anni. In sella al suo scooter si è schiantato contro un muro a cinquanta metri dalla sua abitazione.

Il giorno dopo un altro incidente, stavolta ad Avenza, alla rotatoria tra via Covetta e viale XX Settembre. A perdere la vita in questo caso un trentaduenne di origini pakistane, anche lui a bordo del suo due ruote. Si è scontrato con un’auto. Trasportato all’ospedale di Massa, è poi deceduto nella struttura sanitaria.