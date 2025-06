La miglior tesi per Blanca. Il premio ’ConScienze’ alla giovane Bruschi

Traguardo prestigioso raggiunto dalla carrarese Blanca Bruschi (nella foto). La giovane apuana, classe 1999, da un anno laureata in Fisica all’Università di Pisa e attualmente impegnata in un dottorato al dipartimento di Fisica, ha vinto l’importante premio ‘ConScienze 2024’ per la miglior Laurea magistrale conseguita in Italia.

Il riconoscimento le è stato assegnato per la tesi di Laurea magistrale, nell’area della Fisica, dal titolo ‘Advanced optical nanoscopy to highlight the organization of Cellular Systems interacting with 3D-printed scaffolds’. Il premio ‘ConScienze 2024’ viene assegnato dalla Conferenza nazionale dei presidenti e dei direttori: associazione no profit con funzioni di raccordo tra le strutture accademiche di area scientifica e le loro aggregazioni interdisciplinari. Ogni anno viene bandito un premio per la miglior tesi di laurea magistrale in Italia, nei settori disciplinari di interesse, e ad essere premiata è stata appunto la 26enne carrarese, che aveva discusso la tesi, adesso premiata, lo scorso giugno 2024, con il punteggio massimo di 110 con lode.

La tesi di laurea, svolta con la supervisione della docente relartice Francesca Cella Zanacchi e per la parte estera con la collaborazione dell’istituto Centre for Genomic Regulation a Barcellona, era incentrata sullo studio dell’interazione tra le cellule e l’ambiente che le circonda durante la loro crescita e attività. E’ prevista inoltre una cerimonia ufficiale del titolo appena ottenuto di ‘ConScienze 2024’, in cui Blanca Bruschi sarà premiata il prossimo 10 luglio in modalità telematica e le verrà conferitol’ambito riconoscimento accademico a coronamento di un percorso di grande valore. Alla giovane Bianca e al papà, dirigente del settore Marmo e ambiente del Comune le più vive congratulazioni da parte della redazione della Nazione.