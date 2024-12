Lorenzo Iacazzi, chi era il motociclista morto nel tragico incidente a Massa

Carrara, 28 dicembre 2024 – Un ragazzone amante delle moto e della vita, innamorato della sua terra e grande tifoso della Carrarese. Tutta la comunità di Massa e Carrara piange Lorenzo Iacazzi, morto questa mattina, 28 dicembre, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo via degli Oliveti a Massa. Per cause ancora in via di accertamento, la moto sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata con un’auto. Per lui non c’è stato niente da fare: è praticamente morto sul colpo.

Lorenzo Iacazzi aveva studiato all’Itis Meucci di Marina di Massa ed era molto conosciuto dalle sue parti. Aveva compiuto 23 anni nello scorso mese di novembre. Attualmente lavorava in una ditta di impianti elettrici, ma in passato aveva ricoperto anche il ruolo di ‘tuttofare’ presso uno stabilimento balneare della zona. Tra le sue grandi passioni c’era il calcio: tifoso della Carrarese, numerose sono le foto che lo ritraggono coi colori gialloazzurri.

Ma la sua vera ragione di vita erano le moto. La sua bacheca Facebook è piena di immagini che lo vedono in sella alla sua due ruote, sia in strada che in pista. Una passione che coltivava da tempo e che andava oltre il semplice hobby. Spesso mostrava in primo piano una fiammante Kawasaki bianca e verde, forse la stessa a cui era in sella questa mattina.

Drammatico e tristemente profetico il suo ultimo post, pubblicato poche ore prima di morire: “E cercatevi quando vi mancate. Che la vita ci sembra domani e invece è tutta adesso”.