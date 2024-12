Tragico schianto in moto, Lorenzo muore a 23 anni. Una comunità sconvolta

Massa, 28 dicembre 2024 – “E cercatevi quando vi mancate. Che la vita ci sembra domani e invece è tutta adesso”. E’ l’ultimo post pubblicato sui social da Lorenzo Iacazzi, 23 anni, morto questa mattina a Massa in località Madonna degli Uliveti a causa di un incidente. Il giovane stava percorrendo in sella alla sua moto via degli Oliveti in direzione mare quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un’auto. Per lui non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Molto conosciuto all’interno della comunità, di lui si ricorda soprattutto la grande passione per le moto. Il suo profilo Facebook è pieno di foto che lo ritraggono insieme alla sua due ruote, una Kawasaki bianca e verde. E proprio poche ore fa quel post sui social che pian piano si è riempito di commenti di dolore e sgomento.

Iacazzi, originario di Carrara, lavorava in una ditta di impianti elettrici, ma in passato aveva svolto alcuni impieghi anche presso uno stabilimento balneare del litorale apuano. Aveva compiuto 23 anni lo scorso novembre ed aveva studiato all’Itis Meucci di Marina di Massa. Era un grandissimo tifoso della Carrarese, la squadra della sua città.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità: quel che è certo è che l’impatto della sua moto è stato tremendo e non gli ha lasciato scampo. E’ questa la terza vittima in provincia di Massa Carrara per incidente in quattro giorni. Nel giorno di Natale era morto in un incidente in via Romana Est a Montignoso Emilio Baria, 44 anni. In sella al suo scooter si è schiantato contro un muro a cinquanta metri dalla sua abitazione. Il giorno dopo un altro incidente, stavolta ad Avenza, alla rotatoria tra via Covetta e viale XX Settembre. A perdere la vita in questo caso un trentaduenne di origini pakistane, anche lui a bordo del suo due ruote.