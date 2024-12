Muore a Natale come il fratello. Tragedia a Montignoso, “un giorno da cancellare”

Montignoso (Massa Carrara), 25 dicembre 2024 - Un giorno da cancellare per un'intera famiglia. Impossibile accettare di perdere due persone a Natale, a distanza di 11 anni. Così invece è successo per la famiglia Baria. Emilio, 44 anni, è morto in un incidente stradale in motorino intorno alle ore 15 del 25 dicembre 2024. Il fratello, Enrico, è deceduto dopo essere stato accoltellato la notte del 24 dicembre 2013.

Siamo in via Romana est, località Renella a Montignoso. Sono passate poche ore dal pranzo di Natale, quando intorno alle 15 arriva una chiamata al 118. Un uomo in sella al suo motorino si è schiantato contro un muro. Sul posto arrivano il prima possibile i soccorritori del 118, viene attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Ma ormai è troppo tardi. Quell'uomo, 44 anni, non ce l'ha fatta. Troppo violento l'impatto contro il muro. Il 44enne è deceduto sul colpo.

Quell'uomo si chiama Emilio Baria, meccanico e titolare di un’officina, molto conosciuto a Montignoso e non solo. Tanti amici che lo conoscevano e persone che gli volevano bene. Come Erika, una sua amica di infanzia. "Siamo cresciuti insieme da ragazzi - ci racconta - Una persona di cui conservo bellissimi ricordi. È inaccettabile una perdita del genere, il giorno di Natale. Non oso mettermi nei panni della famiglia. Un giorno da cancellare".

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Emilio. "Ho ricevuto una notizia che mai avrei voluto sentire". "Ancora non ci credo". "Non ci sono parole".

Un destino crudele. Perché anche il fratello di Emilio se n'era andato nella notte di Natale, di 11 anni fa.

Era la notte tra il 24 e il 25 dicembre 2013. Fuori da un pub di Massa scoppia una lite che finisce con l'accoltellamento di due giovani, Enrico Baria, 30 anni, e Andrea Fruzzetti, 23 anni. A sferrare quei colpi mortali era stato Andrea Mazzi, per il quale nel 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per omicidio volontario.

"Emilio - ci raccontano ancora gli amici - la morte di suo fratello non l'aveva mai superata". Un destino crudele, il Natale da cancellare per un'intera famiglia.