Un’altra ambulanza coinvolta in un incidente: scontro con un’auto che finisce fuori strada. Ferita la conducente

Casciana Terme (Pisa), 24 dicembre 2024 – Ancora un’ambulanza coinvolta in un incidente stradale. Siamo a Casciana Terme, in provincia di Pisa, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 24 dicembre, c’è stato uno scontro tra un’auto e, appunto, un’ambulanza.

È successo intorno alle ore 16 sulla strada provinciale 13. L’ambulanza, in servizio per una missione ordinaria, si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento, con un’auto. Il contratto tra i due mezzi ha causato la fuoriuscita di strada del veicolo che ha finito la sua corsa nel fossato che costeggia la strada. Ferita la conducente dell’auto, ingenti i danni al veicolo, una Toyota Yaris.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i due mezzi coinvolti. Arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Lari per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nell'ultima settimana è il terzo incidente in cui rimane coinvolta un’ambulanza. Pochi giorni fa, una si è ribaltata in piazza della Repubblica a Livorno. Quattro feriti, ovvero i volontari a bordo del mezzo. Molto più grave il bilancio dell’incidente che c’è stato a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara lo scorso 20 dicembre. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monzone è rimasta coinvolta in un incidente che purtroppo si è rivelato mortale. L’ambulanza è finita contro un costone roccioso sulla strada che va da Monzone a Vinca. A perdere la vita è stato il paziente di 94 anni che si trovava sul mezzo di soccorso.