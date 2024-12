Muore nel violento impatto, con lo scooter si schianta contro un muro a pochi metri da casa

Montignoso (Massa Carrara), 25 dicembre 2024 – Tragico incidente stradale il giorno di Natale. È successo dopo pranzo, intorno alle ore 15, in via Romana Est in località Renella a Montignoso.

Un uomo di 44 anni in sella a uno scooter si è schiantato contro un muro a 50 metri dalla sua abitazione. Purtroppo il 44enne nel violento impatto è morto sul colpo.

Lanciato l’allarme al 118 sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso e l’automedica. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la dinamica dell’incidente.