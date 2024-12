Tragico incidente sull'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino: tre vittime

È bastato un attimo, domenica sera alle 21,40, per scatenare l’inferno nel tratto di autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello. Per cause ancora da accertare, infatti, sei veicoli si sono scontrati, generando un ammasso di lamiere in mezzo alle quali, purtroppo, hanno perso immediatamente la vita due persone, mentre un terzo, inizialmente soccorso in gravi condizioni, ha poi purtroppo perso la vita in ospedale.

Tre vittime, quindi, che, secondo quanto si è appreso nella giornata di ieri, sono cittadini di origine cinese, tra i 40 ed i 50 anni, residenti nella provincia di Modena, che viaggiavano sullo stesso veicolo, un furgone. Nello scontro, che ha coinvolto anche tre auto, un Tir e un autocarro, sono rimasti feriti anche altri cinque uomini, fortunatamente in modo lieve. E’ accaduto tutto al chilometro 265, non lontano dall’uscita per Barberino di Mugello.

Difficile, se non impossibile, ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Un’impresa ardua che spetterà agli agenti della Polizia stradale. Di certo i primi soccorritori arrivati sul posto si sono trovati di fronte una scena a dir poco agghiacciante, e i Vigili del fuoco giunti dal vicino distaccamento di Barberino di Mugello, peraltro esperti di interventi per incidenti stradali sull’A1, hanno dovuto svolgere un lungo lavoro, definito "importante e complesso" per estrarre le persone dalle vetture danneggiate.

Purtroppo però al termine delle operazioni il medico non ha potuto che constatare il decesso per due uomini, ai quali si è poi aggiunta la terza vittima. Ci sono state, come comprensibile, anche pesanti ripercussioni sul traffico: la corsia Nord, chiusa durante tutte le complesse operazioni, è stata riaperta solo intorno alle 2 del mattino.

Purtroppo l’autostrada A1 nel tratto mugellano non è nuova a gravissimi incidenti. Solo un mese fa, ad esempio, un uomo di 56 anni è morto nello scontro tra il suo furgone ed un camion, con il mezzo più piccolo che finì letteralmente incastrato nell’autocarro. Ancora, il primo ottobre, è invece deceduto l’autista 64enne di un camion che si era intraversato più o meno nello stesso tratto.