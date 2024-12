Ennesima tragedia sulla strada: scontro fatale auto-moto, la vittima aveva 32 anni

Fosidnovo (Massa Carrara), 27 dicembre 2024 – Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: purtroppo non ce l’ha fatta il 32enne che nella serata di giovedì, intorno alle 22, si è scontrato – per cause ancora tutte da chiarire e su cui stanno indagando le forze dell’ordine – contro un’auto col suo scooter.

Il tragico episodio è avvenuto ad Avenza alla rotatoria tra via Covetta e viale XX Settembre. Il giovane, residente a Fosdinovo fino a pochi mesi fa e di origini pachistane, è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e poi trasferito all’ospedale d’urgenza delle Apuane di Massa in codice rosso: ieri mattina il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per condurre tutti i rilievi del caso nel punto dove è avvenuto l’incidente. Il 32enne pachistano, che si trovava da diversi anni sul suolo italiano, era stato ospite della casa famiglia Casa Betania dove aveva trovato una calorosa accoglienza da parte dei professionisti dell’accoglienza e della mediazione interculturale.