Il saluto a Lorenzo dal mare. Festa di solidarietà a Marina per il giovane scomparso

Una serata per Lorenzo all’insegna della solidarietà, ma anche per ricordarlo a sei mesi dalla scomparsa. Così i genitori, il fratello Yuri e gli amici di sempre hanno deciso di salutare Lorenzo Iacazzi, il giovane che il 28 dicembre scorso ha perso la vita in un tragico incidente in moto in via Oliveti. Un saluto dal mare, a lui caro, perchè da sempre bagnino nello stabilimento di famiglia, il bagno Ulderico, sullo sfondo la musica suonata alla tastiera da Mattia Dell’Amico in un atmosfera avvolgente fatta di un silenzio assordante nonostante fosse un sabato pomeriggio di inizio estate.

La battigia era gremita di amici, clienti e conoscenti, a supporto di una madre consapevole di dover lasciare andare il suo bambino, che con i piedi in acqua e le mani giunte partecipava commossa a questo rituale. I bagnini degli stabilimenti Ulderico, Tirreno, Rossi Sandro e Rossi Carlo, insieme al padre Luciano e al fratello Yuri, sui loro pattini, hanno reso omaggio a quella vita spezzata troppo presto. Una cerimonia che ha aperto il sipario a un aperitivo in spiaggia per raccoglie fondi per acquistare un defibrillatore in ricordo di Lorenzo, da mettere a disposizione della collettività e per sostenere le attività di solidarietà del moto club i Marmotardisti, il gruppo di motociclisti di cui faceva parte Lorenzo e che instancabilmente ha contribuito alla riuscita della festa. Centinaia di persone hanno partecipato sabato sera all’iniziativa di beneficenza tanto che la cifra raccolta è di 3.900 euro.

"Dobbiamo ringraziare tutti – dicono Luciano e Monica, genitori di Lori e titolari del bagno Ulderico a Marina di Massa –. Innanzitutto siamo rimasti colpiti per l’affetto che in questi mesi ci hanno dimostrato le tante persone che conoscevano nostro figlio. Poi grazie al nostro staff che ci ha supportato nella realizzazione della manifestazione". L’elenco dei ringraziamenti è lungo, perchè tutti hanno voluto contribuire a questa festa per salutare Lorenzo. Un grande cuore di rose rosse fatto dal bar Elena con le frasi più belle che Lorenzo ha lasciato e alcune lettere, in fondo alla passerella invitava ad andare oltre, verso l’orizzonte e in breve un saluto della famiglia recitava: "Nessuno può consolare un dolore così grande, possiamo solamente portare per sempre nel cuore il suo sorriso: lo ritroveremo in ogni granello di sabbia, in ogni goccia di acqua salata, nel legno di ogni cabina. La sua gioia di vivere e il suo grande cuore rimarranno per sempre, lo racconteremo ai nostri figli, ai nipoti e a tutti quelli che sceglieranno di entrare in questa nostra grande famiglia".

"Un grazie speciale – aggiungono i genitori – alle attività commerciali che hanno aderito offrendo i loro prodotti, nello specifico Pasta fresca da Claudio, panificio la Spiga di Federico Antonelli, Pinseria da Fabietto e bar Mito’s di Tiziana Vignali e Gagliardi Salumificio. Grazie a tutti gli amici motociclisti e non, che si sono messi a disposizione". Presente alla cerimonia anche il delegato del comune di Massa Renato Bertoneri. Il defibrillatore che verrà acquistato rientrerà nel piano Dae del Consorzio Balneari Massa e in inverno sarà messo a disposizione a titolo gratuito, insieme agli altri, secondo l’accordo con il Comune, nelle scuole e nelle palestre cittadine.