Il quadro che non c’era. Racconto della scoperta

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
24 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Una conferenza tra arte e scoperte domani sera, lunedì alle 21, all’Oratorio dei Rossi a Fosdinovo: il professor Francesco Menconi guiderà il pubblico in un racconto appassionante tra ricerche, ritrovamenti e suggestioni pittoriche. Al centro della conferenza, il recente ritrovamento da lui compiuto di una preziosa copia tardo-cinquecentesca della celebre “Notte” del Correggio, conservata proprio nella chiesa che ospita l’incontro. L’opera, rimasta per secoli senza un’identità e senza una storia, sarà finalmente presentata al pubblico insieme a nuove anticipazioni su ulteriori ricerche in corso, che coinvolgono il patrimonio artistico di Fosdinovo, Sarzana e della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli. Non mancherà un approfondimento dedicato alla figura del Correggio, alla sua poetica pittorica e alla fortuna visiva della “Notte”, tra spiritualità e luce.

Alla serata saranno presenti il sindaco Antonio Moriconi e don Emanuele Borserini, direttore dell’Ufficio per i beni artistici della Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, a testimonianza dell’impegno della comunità nella valorizzazione e recupero della memoria culturale e del patrimonio artistico. Una serata, da non perdere per chi ama l’arte, la storia e le storie dimenticate, che rientra nel calendario delle ‘Serate Lunigianesi’.

