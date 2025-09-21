Il mondo della disabilità a confronto sulla riforma

Grande soddisfazione per la riuscita della terza edizione di ”Un mondo di solidarietà”. Anche se si aspettava "una maggiore partecipazione, soprattutto da parte di alcune associazioni del mondo della disabilità, che già nelle precedenti edizioni erano state assenti", sottolinea l’ideatore del format della due giorni dello scorso fine settimana a San Carlo. Duplice l’obiettivo, spiega Roberto Pistone, presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili Massa-Carrara, "confrontarsi sulla riforma della disabilità, che dal 2027 interesserà anche la nostra provincia e fare rete affinché il nostro territorio, in tema di categorie cosiddette ‘fragili’, sia il più inclusivo e meno divisivo d’Italia".

Relatori del convegno alle Terme di San Carlo, oltre a Tommaso Candelori dirigente medico Inps Massa-Carrara, sono stati Lara Giacopelli, presidente Anmic Prato, Francesco Pascucci Anmic Emilia-Romagna, il presidente Assoutenti Toscana Lorenzo Benoni, la coordinatrice Fondazione Telethon Massa-Carrara e la Spezia Mara Biso, il presidente associazione Handy Superabile Stefano Paolicchi e Tito Melchiorre del progetto ToPP Cup League. Presenti anche la presidente Anffas Onlus Fiorella Nari, la presidente dell’associazione Dammi Voce Patrizia Gallo, la consigliera dell’Associazione sclerosi multipla Eliana Targioni e Salvatore Schettini Anmic Emilia-Romagna.

Per la Provincia e il Comune di Massa che hanno patrocinato l’evento, c’erano il coordinatore dell’Osservatorio per le disabilità di Massa-Carrara Giacomo Perfigli, la presidente della Consulta per le disabilità Elisabetta Alberti e gli assessori alle politiche sociali e disabilità Francesco Mangiaracina, alla cultura e pari opportunità Monica Bertoneri e al volontariato Giorgia Garau.

La prima giornata si è conclusa con le interviste di Radio Elle a Emanuele Bertocchi, presidente dell’istituto lunigianese dei castelli su San Carlo, Pariana e i paesi della montagna massese e allo scrittore Riccardo Nicolai, su Massa nella seconda metà del ‘500. La domenica in piazza, dove ha fatto da cornice un’esposizione di foto storiche, ha preso il via con il disk jockey Davide Tongiani seguito da ‘Una canzone per voi’ della scuola di musica e canto DoReMi, l’esibizione di balli latino-americani della scuola Latin way studio’s e il concerto dei Motel Moretta. Infine, la sezione di Hata yoga dell’associazione Bivalasana Yoga nel parco delle terme e il secondo trofeo di calcio balilla ‘Città di Massa’. Promossa la carta europea della disabilità, o ”Disability card“, il tutto presentato da Selenia ‘Erye’ Ciregia e Claudio Bonugli e coordinato dalla Crew San Carlo Po.

Stefano Guidoni