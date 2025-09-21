Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
21 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
"La Imm, storia di un fallimento politico"

Il consigliere comunale della lista Ferri Filippo Mirabella (nella foto) interviene sul padiglione C della Imm per dire che "non ne resta quasi nulla". "L’Internazionale marmi macchine nacque con lo scopo di promuovere il marmo, le aziende lapidee - scrive Mirabella -, le tecnologie correlate, creare una fiera internazionale con sede espositiva, una macchina culturale che trainava anche turismo e immagine. Oggi quella struttura è stata smantellata pezzo per pezzo: si è partiti con la palazzina Mangiarotti, poi la Marmoteca, e ora anche il Padiglione C, che è in vendita o in riqualificazione, ma con quali soldi? L’amministratore unico Sandra Bianchi in questi giorni ha parlato di concerti, spettacoli, festival. Ma per ospitare questi eventi servono impiantistica adeguata, acustica, sicurezza, pulizia, posti a sedere, servizi. Se piove dentro, se le strutture non reggono, come si può promettere un rilancio? E con una forza lavoro ormai ridottissima. Il bilancio 2024 chiuderà con una perdita di 450mila euro, e l’attività attuale è sotto del 40-50 % di ciò che serve solo per coprire i costi fissi di manutenzione - prosegue Mirabella -. Le promesse future valgono poco se non accompagnate da interventi concreti. Imm non è in crisi per cause naturali: è in crisi perché è stata volutamente smantellata. Chi ha scelto di vendere immobili chiave, svalutare il valore dello strumento, ridurre le risorse, non può oggi presentarsi come salvatore del salvabile con iniziative tardive e slogan su concerti e sport. Il marmo, l’eccellenza lapidea meritavano una gestione politica, una visione strategica, la cura del patrimonio".

