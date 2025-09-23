Capitale della cultura. Bertocchi: "Creata una ’meccanica celeste’ che ci porterà lontano"

Sono i giorni decisivi per la consegna del dossier sulla candidatura di Massa a capitale italiana della cultura 2028 che deve essere recapitato entro il 25 settembre al ministero della Cultura. Il lavoro è stato intenso e ha coinvolto il Comune di Massa, la Commissione scientifica, il Comitato promotore, l’amministrazione provinciale di Massa-Carrara con i Comuni della provincia, associazioni culturali, sociali, sportive del territorio e cittadini, che hanno esposto le proprie idee, tutte sottoposte a valutazione per la stesura del documento. A coordinare i lavori è stato Emanuele Bertocchi, presidente dell’Istituto di Valorizzazione dei Castelli.

"La città di Massa – dice Bertocchi – ha deciso di compiere un vero atto d’amore nei confronti di questa terra candidandosi a capitale della cultura per il 2028. E con il progetto Massa di Lunigiana ha dato voce, assieme a tutti i Comuni della provincia, a un percorso di ricerca e valorizzazione di ogni elemento culturale passato, presente e futuro che possa dare origine a una nuova stagione di sviluppo che tenga insieme la costa, le Apuane e la Lunigiana e sappia mettere a sistema ogni risorsa materiale e immateriale che questo meraviglioso e sorprendente territorio può offrire. Questa candidatura ha messo in moto energie inaspettate, è riuscita a mettere a sistema molte delle idee di associazioni culturali e sociali presenti nella nostra terra, legando soprattutto la costa con la Lunigiana, le Apuane con gli Appennini".

I problemi ci sono, molto è ancofa da fare e Bertocchi lo sa perfettamente. "Sono consapevole – dice infatti – delle criticità presenti sul territorio, che la candidatura a capitale della cultura non vuole nascondere, anzi, vuole essere un momento di crescita collettiva che porti al loro superamento con interventi adeguati degli enti preposti e la sensibilità intelligente e il senso di appartenenza dei cittadini. Ringrazio il sindaco di Massa, Francesco Persiani, per avere scelto l’Istituto Valorizzazione Castelli come ente coordinatore di questa meravigliosa esperienza, senza nessuna interferenza ’politica’, rendendo la candidatura patrimonio di tutti, così come ringrazio uno a uno i sindaci della Lunigiana e il presidente della Provincia che hanno voluto sostenere questa candidatura con grande visione e intelligenza. Ringrazio inoltre lo staff dell’Istituto, quello del Comune, gli autorevoli componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico, tutti i cittadini e gli enti che hanno contribuito con la loro partecipazione, le loro migliori energie, le loro proposte, affinché potessero emergere tutte le eccellenze culturali, sociali, umane, presenti sulla nostra terra".

Una sinergia e un entusiasmo molto importanti e che possono anche fare superare ostacoli fin qui ritenuti insormontabili. "Sì, e per questo sento che andremo lontano, perché si è creata quella ’meccanica celeste’ necessaria a cogliere appieno la sfida che ci siamo lanciati. Sono altresì convinto che il lavoro fatto costituisca un vero progetto, una visione per il futuro, che comunque vada potrà incidere positivamente sulla crescita di questa terra, sullo spirito di appartenenza, sull’orgoglio di una appartenenza a un territorio unico, da sempre un crocevia di usanze e tradizioni, fra Emilia, Liguria e Toscana". Un patrimonio, una ricchezza da sfruttare finalmente al meglio.