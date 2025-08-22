Appello alle istituzioni: "La disabilità è dura, troppe barriere invisibili"

"Ho sempre insegnato a mio figlio che la sua disabilità non lo limiterà mai nella sua vita e che tutto è possibile. Ma la realtà è diversa. Eppure basterebbero piccole attenzioni per grandi passi avanti in tema di accessibilità". C’è una frase che torna spesso quando si parla con la mamma di Luca (nome di fantasia): "Niente è impossibile". Una frase che sembra semplice, ma che racchiude tutta la fatica e la forza di una famiglia.

Luca ha 14 anni e una patologia neuromuscolare congenita. Una malattia irreversibile, che lo costringe a muoversi con difficoltà e, oggi, a dipendere quasi completamente dalla carrozzina. Ha una sorella maggiore che lo sostiene, compagni di classe che lo hanno sempre accolto e una famiglia che non si è mai arresa. Viviamo in borghi bellissimi, certo, ma "per chi è normodotato", come sottolinea la madre. Per chi deve affrontarli su una sedia a rotelle, le strade strette, le scalinate, i marciapiedi interrotti, i bagni inaccessibili si trasformano in ostacoli insormontabili. Ci sono piccole battaglie vinte, come il parcheggio per disabili ottenuto davanti alla scuola dopo anni di richieste. E ci sono ancora troppe barriere invisibili, come la pedana mancante in un negozio o il bagno riservato ai disabili che però è collocato in punti impossibili da raggiungere. "Spesso – racconta la madre – ti senti dire che c’è un bagno per disabili, ma è dall’altra parte della piazza, in fondo a una salita ripida, con le macchine parcheggiate sui lati. In pratica, inaccessibile." Luca non si lascia abbattere. Anzi, ha sviluppato una sensibilità e un’ironia che spiazzano. Sa sorridere dei suoi limiti, e forse proprio per questo li supera ogni giorno, in un modo o nell’altro. "A scuola è bravo in tutto – dice orgogliosa la mamma – e nonostante le difficoltà motorie riesce a usare computer e tablet, perfino a disegnare. Ha delle mani che tremano, ma non si arrende mai". La famiglia ha adattato la casa per renderla più vivibile, investendo tempo e risorse. E continua a lottare per il diritto alla mobilità. Ed è qui che entra in gioco il ruolo delle amministrazioni. Perché non servono grandi investimenti per cambiare la vita di chi convive con la disabilità: "Spesso le istituzioni si fermano alle leggi – spiega la madre – ma basterebbe molto meno. Una pedana davanti a un negozio, un bagno ben progettato, una strada percorribile. Piccole cose che per noi significano libertà. È vero – conclude la mamma – la disabilità è dura. Ma ci ha reso persone migliori. Ci ha insegnato a guardare il mondo con occhi diversi, a non fermarci davanti a un ostacolo, a trovare soluzioni".

Sara Minciaroni