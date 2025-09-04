Il fascino dei ’Barossi’ . Al via la gara più pazza

La corsa più pazza? E’ a Scorcetoli. Torna domenica, nella frazione di Filattiera, la ‘Gara dei Barossi’, arrivata alla sua quinta edizione. L’idea arriva da lontano, dalla voglia di un gruppo di amici di organizzare qualcosa di particolare che richiedesse creatività, ma anche competizione. Ecco quindi l’idea di realizzare i ‘barossi’, carretti moderni che filassero veloci come il vento, anche se sprovvisti di motore. Senza trascurare il tema: l’equipaggio, composto da due persone, dovrà avere abiti intonati al proprio mezzo, se vorrà salire sul podio. Quest’anno ci saranno una ventina di team, lunigianesi ma non solo, alcune coppie arriveranno da Sarzana, Mantova, Verbania. Per realizzare la manifestazione, che inizialmente era stata lanciata dalla Giocatletica, è stata creata una nuova associazione, lo scorso anno, presieduta da Paolo Moscatelli.

"Il nostro gruppo continua a lavorare - racconta -, la manifestazione funziona bene, quello che era cominciato come un gioco tra amici, sta riscuotendo successo. Tra i team in gara non ci saranno solo uomini, ma anche donne e poi personaggi Disney, Batman e molti altri che vogliono scendere in pista a sorpresa". Dalle 10,30 le prove del percorso, poi una pausa per pranzare, dalle 14,30 la gara vera e propria. La gara rimane sempre la stessa, non è una competizione di sola velocità, contano molto l’allestimento del carretto, le allegorie e i travestimenti divertenti e originali, le abilità costruttive, la coreografia. Il percorso non cambia, si parte della piazza della chiesa di Ponticello, per arrivare al piazzale del Fringuello, i barossi fileranno veloci in discesa, portando l’equipaggio e dando spettacolo fino all’arrivo. E’ previsto un divertente intrattenimento durante la gara.

"Ringraziamo gli abitanti del paese, per il loro supporto - aggiunge Paolo -, tutte le persone che ci hanno aiutato, il Comune di Filattiera per il patrocinio, le associazioni Giocatletica, Delta del Caprio, Donatori di sangue, Asd Filattiera, Amatori Filattiera, le attività commerciali della della zona che si sono offerte come sponsor e che hanno donato i premi per la sottoscrizione: l’estrazione è prevista per domenica. La giuria avrà molto da fare, ci saranno premi per il metodo di costruzione del carretto, per la simpatia del team in gara. Sarà uno spettacolo da non perdere".

Monica Leoncini