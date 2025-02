Gravagna si lancia nel web: "Vetrina per le nostre bellezze"

Siamo abituati a sentire parlare del centro cittadino pontremolese, ma ci sono alcune frazioni che, negli ultimi anni, si stanno dando da fare grazie a persone che hanno ritrovato il bello che c’è nello stare insieme e la voglia di costruire qualcosa per il paese dove sono nati e in cui vivono. Nella frazione di Gravagna, lassù tra le montagne, la scorsa estate era nata l’associazione ‘Insieme per Gravagna’, dedita alla riqualificazione del luogo, all’assistenza con proposte nuove ai propri residenti e, ultimamente, con una cura particolare per il rilancio turistico. Da un mesetto, infatti, la frazione si è ben munita di un sito web, tempi, senza dimenticare pagine social e profili con i quali interagire con i più giovani e, soprattutto, con chi il paesello l’ha dovuto lasciare per andare a lavorare altrove.

"La volontà di creare un sito web che parlasse di Gravagna era presente già da qualche anno in uno sparuto gruppo di paesani che sognavano di rilanciare il proprio borgo Matteo Clerici, il vicepresidente –. Il sito era immaginato come una vetrina per far conoscere Gravagna pubblicando foto e contenuti relativi ad esso. Nel 2024 la nascita dell’associazione ha permesso la creazione dell’omonimo sito web lanciato poi a fine dicembre. La presenza di un’associazione ne ha incrementato le potenzialità; infatti, oltre a far conoscere Gravagna dal punto di vista paesaggistico e naturale, il nostro sito proporrà nel tempo contenuti che permetteranno, anche a chi non conosce il luogo e lo incontra per la prima volta anche se solo virtualmente, di immedesimarsi con la realtà locale e viverne le atmosfere e i progetti. Sarà possibile con la pubblicazione costante di blog che raccontano la vita presente e passata del borgo e anche qualche storia personale ricca di quel contenuto emotivo che accorcia le distanze con chi legge."

Non solo un sito vetrina, ma anche una possibilità di interazione: "Qui verranno anche presentati alcuni progetti e chi vorrà potrà dare il suo contributo in termini di suggerimenti, idee, volontariato, collaborazioni e donazioni. Sono moltissime le cose da fare per migliorare il nostro paese: la nostra idea è di incanalare attraverso il sito le energie positive e intraprendere le attività che suscitano più entusiasmo e partecipazione. Esempi di progetti futuri che vedono nel sito uno strumento fondamentale potranno essere mirati a richiamare a Gravagna imprenditori agricoli e no, mettendo a loro disposizione risorse o a far diventare l’associazione intermediaria tra i proprietari di case ora non abitate e nuovi potenziali paesani per ripopolare il paese. Quindi il sito web ‘Insieme per Gravagna’ deve essere visto come una piattaforma per fare rete e costruire piccoli o grandi sogni". Per dare un contributo o solo conoscere questa piccola e coraggiosa realtà, il sito: www.insiemepergravagna.it.

Anastasia Biancardi