Giornata delle Alpi Apuane. Trekking e meditazione. Percorso di yoga a... tappe

Domenica in occasione della Giornata delle Alpi Apuane un appuntamento per scoprire, conoscere e condividere le bellezze naturali che rendono unica questa catena montuosa andando a intercettare anche le sue energie positive. Le cime faranno da cornice a un’iniziativa organizzata e promossa dal Cai Toscana per le Apuane, in collaborazione con Cai Sarzana, Cai Fivizzano e il centro Be Yoga di Sarzana. Una sinergia che si rinnova ormai da 8 anni, per più volte all’anno, e che sposa l’approccio ’lento’ alla montagna. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, propone un’escursione lungo il Sentiero Italia tra Aiola e Vinca, due bellissimi borghi nel Comune di Fivizzano, con una sessione di yoga immersa nella natura. L’evento nasce per unire il trekking all’esperienza meditativa dello yoga, offrendo un’occasione per esplorare il territorio e rigenerare corpo e mente. Il percorso, che non presenta particolari difficoltà, si snoda per 4-5 ore e un dislivello di 400 metri.

Si parte dal borgo di Aiola, attraverso siti di interesse storico e naturalistico: antichi ruderi, borghi fortificati, e spettacolari vedute sul Pizzo d’Uccello, la Cresta Garnerone, il Sagro e le Torri di Monzone. Il punto culminante il Santuario della Madonna della Neve di Vinca. I partecipanti sono invitati a portare zaino, scarpe da escursionismo, acqua, giacca impermeabile, pranzo al sacco e tappetino (o asciugamano) per lo yoga. La partenza è per le 9 da Aiola, con rientro nel pomeriggio. A Sarzana, ci si può iscrivere entro oggi alla sede del Cai in piazza Firmafede 13, contattando lo 0187 625154. Chi è nei dintorni di Fivizzano può fare riferimento al Cai Fivizzano, alla struttura Coc - Protezione Civile in via Variante Nord 5. Referente per iscrizioni è Davide Benedetti (329 3856169). Ed possibile rivolgersi al Centro Be Yoga, in via Mazzini 64, Sarzana, contattando Barbara Folegnani al 338 8294082.

A.B.