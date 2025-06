Furti in serie a Virgoletta: nove tentati in una notte nelle villette indipendenti

Villafranca (Massa Carrara), 10 giugno 2025 – Nove abitazioni svaligiate in una sola notte a Virgoletta e nella piana del territorio comunale. In alcuni casi i colpi sono andati a buon fine, in altri i ladri sono stati interrotti e, scoperti, sono dovuti fuggire senza malloppo. Il proprietario di un’abitazione, al suo rientro, si è trovato in casa uno sconosciuto che stava facendo razzia fra le suo cose: prima che l’uomo potesse reagire il ladro si era dileguato scappando da balcone e approfittando del buio.

Una notte da tregenda quella tra domenica e lunedì per la frazione di Villafranca. Una notte che alza ancora di più il livello di allarme, già alto dopo i ripetuti furti in vari Comuni e gli ultimi due scippi che si sono verificati a Barbarasco di Tresana con due pensionate scelte come vittime dai malviventi. Una lunga serie quella programmata dai ladri che hanno messo a segno i raid a ravvicinata. Si sono scatenati in un raid cominciato alle 21,30 e continuato fino alle quattro del mattino. Un “rastrellamento” incredibile quello posto in essere dai malviventi che hanno iniziato a forzare case private, alle porte di Villafranca, per proseguire poi nel Piano sia di Villafranca che di Virgoletta, proseguendo poi nella località San Bernardino.

«E’ una situazione davvero preoccupante – dice il familiare di alcune vittime dei ladri – . Ormai non possiamo neppure assentarci dalla nostra abitazione per recarci al lavoro oppure per fare acquisti. Per forza di cose qualcuno di noi deve restare di guardia a casa. E’ una situazione insostenibile. Si tratta sicuramente di professionisti: non fanno rumore, si muovono come ombre nella notte , rubano quello che trovano e si corre il gravissimo rischio di trovarseli di fronte, senza sapere quale sarà la loro reazione. Le autorità devono intervenire con urgenza per cercare di arginare questi odiosi furti nelle abitazioni. Altrimenti c’è il rischio che le persone, sbagliando, cerchino il modo di proteggersi da sole. Tutti i furti sono avvenuti fra il borgo di Virgoletta, il piano di Virgoletta e il Piano di Villafranca. I ladri hanno preso di mira sono case indipendenti e hanno tentato alcuni colpi malgrado la presenza in casa dei proprietari. In quasi tutte le abitazione i malviventi si sono dati alla fuga dopo essere stati scoperti dai cani dei proprietari. In un’abitazione i malviventi sono riusciti invece ad impadronirsi di borse e di tutto gli oggetti di valore trovati.