Via oro e monete preziose. Appartamenti svaligiati. Due furti in pieno giorno

Hanno approfittato dell’assenza momentanea dei padroni di casa, vista anche l’ora, e hanno agito mettendo a segno due colpi importanti. Siamo nel borgo di Barbarasco, in territorio del Comune di Tresana. E’ proprio qui che sono stati svaligiati due appartamenti, un doppio furto che ha fruttato un ingente bottino. Non soltanto oro ma anche oggetti preziosi, da collezione e di grande valore.

Malviventi letteralmente scatenati nella mattinata di ieri. Sicuramente si è trattato di alcuni professionisti, visto il modus operandi con cui, questi criminali seriali, hanno agito: il tutto infatti si è svolto in piena mattinata ed approfittando del fatto che i proprietari erano fuori per lavoro. Sono state due le abitazioni violate in un fabbricato su due piani. I ladri hanno forzato gli infissi dalle parti in alto, probabilmente utilizzando dei piedi di porco e riuscendo così a penetrare all’interno degli appartamenti. I due derubati, peraltro, sarebbero parenti stretti; uno di loro è titolare fra l’altro di un noto esercizio commerciale della zona. Oltretutto, particolare interessante anche ai fini delle ricostruzioni delle forze dell’ordine, si sarebbe casualmente imbattuto, nei pressi di casa al rientro, in uno sconosciuto al quale avrebbe chiesto cosa desiderasse. L’uomo, descritto con un po’ di barba e con indosso una felpa, avrebbe risposto di essere il dipendente di una ditta di prodotti per pulizia domestica, allontanandosi lungo la strada.

Purtroppo, come detto, il danno arrecato è risultato assai pesante al momento dell’inventario. I malviventi infatti hanno rubato una preziosa collezione di monete a quanto risulterebbe, un orologio di grande valore e molto oro. E’ sconcertante che il furto sia stato portato a termine in via Roma, la via centrale di Barbarasco, alla luce del sole e senza che nessuno abbia visto, né sentito nulla. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Pontremoli.

Roberto Oligeri