Ladri scatenati nelle case. Scassinate due casseforti. Maxi colpo in un’enoteca

Ladri scatenati in questi giorni sul territorio. Un colpo da professionisti è andato a segno nella mattinata di sabato in un’abitazione su due piani nella frazione di Colla, nella Vallata del Bardine a Fivizzano. I malviventi sarebbero penetrati nell’immobile dal piano terra, un punto fuori dalla vista di passanti e automobilisti dato che la casa colpita è situata a fianco della provinciale che attraversa il paese e conduce poi in altre direzione; grazie a una scala interna, i ladri si sono portati al piano superiore dove hanno scovato due casseforti. Una volta aperte, una conteneva armi regolarmente denunciate che non sono state asportate, mentre l’altra al suo interno conservava monili, ori di famiglia che purtroppo sono stati portati via. Un danno consistente sotto il profilo economico, ma ancora maggiore sotto quello affettivo. I proprietari dell’abitazione erano altrove, impegnati nelle loro faccende quotidiane, ed è stato drammatico il momento in cui, fatto ritorno a casa, hanno dovuto constatare che erano stati derubati da ladri seriali. I carabinieri di Fivizzano sono intervenuti sul posto e hanno immediatamente intrapreso indagini sul furto denunciato.

Altro furto, singolare, quello che avrebbe comportato un notevole danno economico – si parla di svariate migliaia di euro – quello consumato durante la notte di sabato scorso in viale Guido Rossa a Pallerone (Aulla), presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di vino. Un furto a quanto pare commesso da veri intenditori. visto che i ladri avrebbero saputo scegliere le varietà e le etichette più blasonate fra i vini trafugati. La zona dove i malviventi hanno colpito, mentre di giorno è frequentatissima da persone, auto e camion, la notte è pressoché deserta e non è abitata. I ladri quindi, una volta penetrati all’interno dell’esercizio commerciale, hanno avuto tutto il tempo di scegliere le bottiglie più pregiate e costose da rubare. Per poi successivamente sparire nella notte. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Pontremoli.

Roberto Oligeri