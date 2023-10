Maltempo in Lunigiana, chiusa la statale della Cisa a Pontremoli

Pontremoli (Massa Carrara), 31 ottobre 2023 – Problemi per il maltempo in Lunigiana, dove oltre alla piena del Magra (al momento sotto controllo) c’è da fare i conti con le frane.

Anas fa sapere che è chiusa da ieri sera la strada statale 62 "della Cisa" tra il km 54 e il km 55 nel comune di Pontremoli, in prossimità del valico della Cisa, a causa di due frane che hanno invaso la carreggiata.

Attivi fin da subito e tutt'ora in corso gli interventi per la messa in sicurezza.