Maltempo: tempesta sferza la Toscana, tra alberi caduti e tetti danneggiati. La conta dei danni

Firenze, 31 ottobre 2023 – E adesso c’è la conta dei danni in Toscana dopo la tempesta che ha attraversato buona parte della regione nella serata di lunedì 30 ottobre. Diverse zone hanno subìto danni a causa di una vera e propria tempesta di vento e acqua che ha scoperchiato i tetti ma che ha soprattutto fatto cadere tanti alberi.

Con decine di interventi dei vigili del fuoco in diverse province. E adesso c’è la conta dei danni soprattutto a Torre del Lago, la zona più colpita, con una vera e propria tromba d’aria che ha tra l’altro danneggiato diverse auto. Ma ecco il punto della situazione. Almeno duemila i fulmini caduti in due ore nel momento clou della tempesta. Numeri record per la pioggia: a Pontremoli in due giorni è caduta quella di un mese intero. Una tromba d’aria ha invece interessato la provincia di Livorno, in particolare la zona collinare del Gabbro tra Livorno e Rosignano Marittimo.

Torre del Lago e Versilia

E’ tra Viareggio e la Versilia che il fronte di aria perturbata, passato nella serata di lunedì intorno alle 20, ha creato i maggiori problemi. Torre del Lago la località in cui la conta dei danni è pesante. Venti fortissimi hanno fatto volare molte tegole, abbattendo alberi. Ne hanno fatto le spese diverse auto in varie strade della frazione attraversate da vento e acqua. Diverse le case scoperchiate sul viale Marconi, una delle strade principale. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che sono andati avanti fino a tardi, per la messa in sicurezza degli edifici colpiti. Non si registrano feriti. Disagi anche in Versilia con Lido di Camaiore, dove sono caduti diversi alberi.

Black out in provincia di Lucca

Un black out ha lasciato al buio per alcune ore la zona di Barga, in provincia di Lucca, e le frazioni. Una situazione di forte disagio per i cittadini. Tutto a causa per maltempo. C’è voluto un po’ per ripristinare l’energia elettrica, con gli addetti Enel che hanno lavorato a lungo.

Da sinistra, nelle prime due foto i danni a Torre del Lago, nella terza l'albero caduto a Firenze

Danni nel Fiorentino

A Firenze e provincia diversi i danni soprattutto per la caduta di alberi. Almeno trenta gli interventi svolti dai vigili del fuoco in tutta la provincia. Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia: questi i comuni in cui i vigili del fuoco sono intervenuti. A Firenze, sul ponte all’Indiano, è caduto un albero sulla carreggiata.