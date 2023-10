Tromba d’aria a Torre del Lago, Del Ghingaro: “Almeno 15 tetti scoperchiati”

Torre del Lago (Lucca), 31 ottobre 2023 – Continua ad essere pesante il computo dei danni dopo la tromba d’aria che ieri sera ha sconvolto Torre del Lago, dove i venti hanno raggiunto i 100 km/h. "Una quindicina di tetti scoperchiati, un albero caduto, diverse vetrine danneggiate, qualche allagamento. Fortunatamente nessun ferito". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro facendo il punto il giorno dopo.

"Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Sea, Protezione Civile e volontari sul posto anche stanotte, per liberare le strade e mettere in sicurezza gli edifici -ha aggiunto Del Ghingaro-. Li ringrazio tutti, ad uno ad uno. A Viareggio il canale Burlamacca ai limiti, qualche albero caduto e vari allagamenti. Esprimo tutta la mia vicinanza a chi ha subito danni e garantisco che faremo tutto il possibile per agevolare il ritorno alla normalità".