Roberta e Giuseppe . Storie di felicità in una nuova casa

Viareggio

I condomini di via Comparini hanno tanti volti, tante storie alle spalle, tanti vissuti, che per un gioco del destino, in queste settimane dopo l’inaugurazione dell’edificio, si incrociano tra queste mure, colorate di azzurro e di bianco. In questi spazi che sanno di "buono", che sanno di un sogno e di una visione della società all’avanguardia, resa possibile grazie ad Olga e Pasquale Pezzini, ricordati con due busti nell’ampio salone che introduce agli appartamenti.

I condomini sono felici: hanno avuto l’appartamento "chiavi in mano" e alcuni lo stanno ancora finendo di arredare, tutti si salutano con il buongiorno, tutti si scambiano un sorriso, non siamo nel Paese delle Meraviglie, siamo nel quartiere ex Campo di Aviazione, un quartiere grande, uno dei quartieri di Viareggio più apprezzati e dotati di tutti i servizi, un aspetto da non sottovalutare.

Tante storie come quella di Barbara, alle signore non si chiede l’età, che accetta di scambiare due chiacchiere con La Nazione e racconta la sua esperienza nella nuova casa. "Il posto è bello. Vivo da sola con il mio cane Pisolo e la mia gatta Linda, il posto è bello. Mi sento a casa, passeggio. La convivenza con i vicini è serena. Mi trovo bene, molto bene", racconta, con un sorriso che mette felicità". "Ho scelto di vivere con persone che hanno le mie stesse esigenze. Da quando mi sono trasferito qui per me è stato un nuovo inizio e mi trovo bene", spiega Giuseppe, che incontriamo mentre è appena rientrato da fuori. "La Fondazione Pezzini non risponde a esigenze di assistenzialismo, quindi i nostri condomini contribuiscono alle spese, ma non sono ‘assistiti’, sono condomini", spiega Attilio Galli.

"Questo ‘condominio’ è costato quattro milioni di euro. "L’impegno della Fondazione è arrivare al prossimo anno con il bilancio in pari e prendersi cura dell’autonomia dei nostri condomini, di realizzare progetti di socializzazione, di creare l’atmosfera di una grande famiglia ", racconta Attilio Galli interpretando i pensieri degli altri componenti della Fondazione. I rapporti con i Comuni, Viareggio, Camaiore e Massarosa sono buoni. Abbiamo scelto il quartiere dell’ex Campo di Aviazione perchè ha caratteristiche importanti per i nostri condomini. È una zona dotata di tanti servizi, c’è molto verde, c’è un mercatino settimanale, tutte caratteristiche che rientrano nel progetto pensato dai coniugi Pezzini e condivise con gli eredi. Persone meravigliose che hanno scelto di restare in disparte, che non si sentono eroi ma che hanno realizzato il sogno dei familiari. La nostra speranza è che con il trascorrere del tempo, i residenti del quartiere si amalgamino con la nostra reatà che non vuole restare estreanea in questo contesto". La Fondazione Pezzini, del resto, rappresenta a testa alta il settore del volontariato viareggino che lavora fianco a fianco. Siamo sicuri che Olga e Pasquale Pezzini, dal cielo, sorridano soddisfatti, perché alcune volte, i sogni diventano realtà.

Maria Nudi