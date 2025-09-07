Fiepet Confesercenti . Inizia l’era di Bennati: "Una cabina di regia per turismo e movida"

Tempo di cambiamenti in Confesercenti provinciale: eletta la nuovo vertice Fiepet, Francesco Bennati (nella foto) è il nuovo presidente. La federazione che rappresenta il settore dei pubblici esercizi, ha eletto la nuova presidenza provinciale. Alla guida è stato nominato Francesco Bennati (Bar La Madonnina), affiancato da Alessia Rossi (Bar Pasticceria Le Delizie di Alessia), Eleonora Riccardi (Bar Bonnie & Clyde), Claudio Di Rosa (Ristorante La Lisca), Silvio David Pedri (Pizzeria Ristorante La Carretta), Denny Tonlazzerini (Pizzeria Dietro l’angolo) e Alessandro Vitale (Ristorante Sapore di Mare).

Durante l’assemblea sono stati affrontati i principali temi per il comparto: dalla sicurezza urbana alla gestione degli spazi esterni, fino alla movida notturna, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra esigenze delle imprese e vivibilità delle città. Priorità anche alla lotta all’abusivismo e alla concorrenza sleale, al rafforzamento della formazione professionale, alla promozione dell’enogastronomia come motore economico e turistico e alla definizione di una fiscalità più equa per le imprese.

"Il nostro impegno sarà volto a tutelare e valorizzare il settore, rafforzando la collaborazione con le istituzioni e garantendo regole certe per tutti – ha dichiarato il presidente Bennati –. Vogliamo costruire una strategia condivisa per la crescita delle imprese, il decoro urbano e l’attrattività turistica del territorio".

"Tra gli obiettivi prioritari della nuova presidenza – conclude Bennati – sono stati individuati: un’adeguata cabina di regia per l’accoglienza turistica, il contrasto al degrado urbano e opportune politiche per il reperimento del personale. Fiepet Confesercenti raccoglie la sfida del futuro, confermando il proprio impegno per la competitività e la sostenibilità del settore dei pubblici esercizi del territorio apuano".