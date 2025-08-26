Festival biblico ai nastri di partenza fra letture e approfondimenti

Tutto pronto per il ‘Festival Biblico’ organizzato dalla diocesi apuana dal 27 al 30 agosto. Si comincia Si comincia con un evento di forte richiamo e che già si preannuncia come una occasione unica nel suo genere. Domani alle 21 a Fantiscritti si terrà la lettura immersiva del libro dell’Apocalisse nell’anfiteatro naturale della cava museo Danesi a Fantiscritti, concessa dalla proprietà.

Le parole dell’evangelista Giovanni, che offre alla comunità cristiana il racconto dall’isola di Patmos, risuoneranno dal palcoscenico naturale della cava di marmo. La serata di apertura del Festival Biblico, a cui parteciperà anche il vescovo Mario Vaccari (nella foto), verrà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

Si prosegue giovedì 28 agosto alle 21 ad Avenza nel giardino di casa Pellini, all’ombra della Torre di Castruccio, con il consueto incontro tra arte e fede dal titolo ‘Ed ecco vidi’. Anche per questa iniziativa sarà possibile collegarsi alla diretta streaming YouTube. Venerdì 29 agosto a Pontremoli nella chiesa dell’ex convento dei Cappuccini spazio per una serata, inizio alle 21, dedicata alle testimonianze, con un percorso itinerante per le strade della città. La sessione conclusiva sarà sabato 30 agosto sempre a Pontremoli nei locali dell’Episcopio, per una giornata di studio con l’intervento di don Luca Pedroli, sacerdote della diocesi di Vigevano e padre spirituale del Pontificio seminario lombardo in Roma, professore stabile del Pontificio istituto biblico, insegnante di greco biblico e letteratura giovannea. Anche questo intervento verrà trasmesso in streaming. La giornata si concluderà alle 18 con la messa nella concattedrale di Pontremoli celebrata dal vescovo.