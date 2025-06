L’unità pastorale festeggia i patroni

CARRARAUn calendario ricco di appuntamenti, tra fede, riflessione e scoperta del territorio in occasione delle festività dedicate ai patroni san Ceccardo e san Giovanni. L’Unità Pastorale Carrara 2, che riunisce le parrocchie di san Ceccardo, san Giovanni a Fossola, Madonna di Loreto a Melara e san Nicolò a Fontia, ha organizzati incontri. Si comincia oggi alle 21, a Santa Lucia, con la lettura corsiva della Prima Lettera di san Paolo ai Corinti. Domani alle 18, a Fossola, la messa con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi. E domenica alle 11, a San Ceccardo la messa con la benedizione per le mamme in attesa. Martedì alle 18, il vescovo Mario Vaccari (nella foto) celebrerà la messa a Fossola. Le iniziative proseguiranno venerdì 27 alle 21, a Fossola con l’incontro con il giornalista Pierluigi Vito dal titolo ’Testimonianza, per leggere e vivere da credenti il quotidiano’. Sabato dalle 16 trekking agli scavi archeologici di Luni sulle orme di san Ceccardo. Venerdì 4 luglio alle 21, a san Ceccardo, l’economista Carlo Benetti proporrà un nuovo sguardo sulla fede con ’Profezia, per leggere e vivere da credenti il mondo’. A chiudere la messa di domenica 6 luglio alle 11, presieduta dal vescovo Vaccari, a Santa Lucia.