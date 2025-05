Pellegrino scivola e si infortuna sulla via Francigena, soccorso con l’elicottero

Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 12 maggio 2025 – E’ stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso Pegaso per aiutare un escursionista 60enne che si era ferito sulla via Francigena.

La stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino è stata attivata per soccorrere un pellegrino 60enne che era insieme a amico ed è stato proprio quest’ultimo a dare l’allarme. Il compagno di camminata infatti era scivolato per circa 5-6 metri in una zona piuttosto impervia. L’uomo era particolarmente dolorante; la centrale del 118 ha allertato subito il Soccorso Alpino e il Pegaso. Le operazioni sono state lunghe ma alla fine si è riusciti a verricellare il 60enne sull’elisoccorso e a trasportarlo poi in codice giallo all’ospedale di Cisanello (Pisa).

Soccorso Alpino in azione (foto di repertorio)

A causa della fitta vegetazione i tecnici hanno dovuto preparare il terreno per il trasporto della barella. L’infortunato, della provincia di Milano, è stato quindi elitrasportato in ospedale. E’ successo intorno alle 11.