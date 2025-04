Rocciatori bloccati sulle falesie di Portovenere, il salvataggio con l’elicottero

Portovenere (La Spezia), 25 aprile 2025 – Tre rocciatori in difficoltà sono stati salvati nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, sulle falesie del Muzzerone nel territorio di Portovenere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un inconveniente tecnico a sorprendere i 3 giovani durante il percorso. Vista la situazione di pericolo hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, per essere soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di La Spezia è intervenuta nella zona impervia insieme a una squadra del soccorso alpino fluviale di 5 unità dalla sede spezzina e l'elicottero dei pompieri Drago 157 dell'elinucleo di Genova. I soccorsi hanno recuperato i giovani in difficoltà, risolvendo così l'inconveniente tecnico e permettendo la loro discesa in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.