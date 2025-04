Antro del Corchia, donna infortunata: intervento dei vigili del fuoco e speleo-alpinisti

Stazzema (Lucca), 14 aprile 2025 – Paura intorno alle 12:40 in località Levigliani, presso l’Antro del Corchia. Una complessa operazione di soccorso è stata condotta dal personale dei vigili del fuoco, proveniente dal comando di Lucca e dal distaccamento di Pietrasanta, insieme a specialisti in tecniche speleo-alpinofluviali da Viareggio per assistere una signora che, durante una visita guidata in compagnia di una scolaresca, ha subito un infortunio alla caviglia.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno verificato che la donna era caduta lungo il percorso turistico interno alla grotta. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la persona ferita, garantendo il suo trasporto con una barella fino all’uscita, affidandola poi alle cure del personale medico presente. L’operazione si è conclusa intorno alle 15:10.