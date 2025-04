Femmina di capriolo incinta cade nel canale. Salvata dai vigili del fuoco

Amelia (Terni), 21 aprile 2025 – Un intervento davvero particolare per i vigili del fuoco di Amelia. Una femmina di capriolo, visibilmente incinta, è stata protagonista di una sfortunata caduta nel canale che si congiunge con il lago di San Liberato, dove si era avventurata per trovare ristoro.

L’animale non riusciva a risalire da solo e per questo è stato indispensabile l'intervento dei vigili per sottrarlo al pericolo imminente. I pompieri, supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale proveniente dalla Centrale di Terni, hanno brillantemente eseguito l'operazione di salvataggio.

L'esemplare, dopo un iniziale momento di disorientamento, ha ripreso le forze e riconquistato la sua libertà, lontano dai rischi.