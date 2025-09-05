Ecco i protagonisti sotto la guida di Gennaro Di Leo

Ecco gli interpreti e i tecnici che hanno permesso la messa in scena di “Lysexstrata”, la commedia tratta da Aristofane, e la sua riuscita tournée.

Annachiara Niccoli (Lisistrata), Caterina Spagnoli (Cleonice), Emma Barberi (Mirrina), Sara Sofia Polacci (Lampito), Leonardo Beretta (Strimodoro), Luca Fruzzetti (Commissario), Tommaso Ghilarducci (Cinesia), Andrea Ricci (Ambasciatore), Carlotta Albertini (Pace), Federico Monteleone (Bimbo), Renato Bruschi (Aristofane), Alessio Baldini, Marco Bianchi, Elia Borzoni, Luca Brancaleone, Joseph De Martino (gli Ateniesi); Andrea Akkad, Federico Monteleone, Giovanni Grassi, Tommaso Paganucci (gli Spartani); Agnese Ambrosanio, Linda Gurraj, Alice Tarantola, Sofia Arcolini, Emma Bongiorni, Clara Marchini (le Donne); Sara Beani, Giulia Bertuccelli, Carolina Bertolucci, Emma Bianchi, Aurora Cantinotti, Francesca Fazzi, Andrea Lazzeri, Giulia Marchini, Luna Ricci, Margherita Rossi, Mia Tognini (il Coro); Maria Vittoria Baio, Carlotta Albertini, Giuditta Corciulo, Chiara Fini, Stephany Gallina (le Danzatrici); Elena Bologna (la voce soprano).

Adattamento e regia di Gennaro Di Leo (nella foto); musiche e tecnico del suono Giuseppe Joh Capezzolo; luci Stefano Giannotti; costumi Claudia Paula Luccini, Micol Baldini; sartoria Caterina Bertilorenzi, Emma Bigarani; trucco e capelli Sonia Soffredini; biglietteria e maschere Elisa Peperoni, Cristina Sichi, Martina Lorieri; foto Giovanni Giannarelli; grafica Corrado Nocchi.