Successo della rassegna equina. Duemila visitatori e 400 cavalli

Nell’ultimo weekend di agosto si è tenuta ad Adelano di Zeri la 39° rassegna equina e mostra del cavallo Bardigiano: 2mila visitatori e 400 cavalli da Toscana, Emilia e Liguria. Sono stati presentati la cavalla e lo stallone campioni nazionali 2025 della razza Bardigiana. Gli spettacoli equestri nel programma hanno intrattenuto il pubblico riscuotendo grande entusiasmo. Hanno sfilato nel ring il branco di cavalli e muli più numeroso della rassegna di Sergio Benelli, con i muli addobbati con basto e finimenti tipici dei mulatteri del passato. Il branco di cavalli di razza dell’Appennino di Fabio Nadotti e il più giovane mulattiere Francesco Bruzzoni ha sfilato con i suoi muli, il basto e i finimenti da lavoro. Durante la rassegna è stato suggellato il gemellaggio tra Adelano Cavalli e Comano Cavalli. Il presidente di Comano Cavalli, Giuseppe Galeazzi, ha donato una targa agli organizzatori della rassegna di Zeri. Il presidente di Adelano Cavalli, Giampiero Rabusca, ha regalato una scultura lignea raffigurante il cavallo Bardigiano agli organizzatori di Comano Cavalli. Nella tre giorni è stato possibile degustare piatti della tradizione che hanno riscosso successo, presenti i banchi del mercatino con manufatti equestri e prodotti tipici locali. Durante le serate di venerdì e sabato gli ospiti sono stati intrattenuti dalle orchestre di liscio e la nottata di sabato dal Dj Geo Cerchi. La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione dei componenti del comitato, dei numerosi giovani zeraschi e della collaborazione della squadra di cacciatori n° 55 di Zeri e del loro capocaccia Marcello Chiesa. Gli organizzatori ringraziano la Croce Verde di Zeri e la protezione Civile.