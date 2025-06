È l’ora della ‘Ciamptada’. Tutti di corsa per Aulla

Siamo quasi coetanei – dice, Massimo Codeluppi, uno dei tre capomacchina –, ma lei non mostra acciacchi: è la manifestazione podistica più longeva organizzata nel comprensorio, nata nell’ormai lontano 1973 da un’idea di mio padre Franco Codeluppi, che partì dalla ‘Ciamptada Aullese’ per dare vita a quel microcosmo sportivo che, attualmente permette ad oltre un migliaio di Runners di sfogare la propria voglia di sport, partecipando alle tappe del circuito del Corrilunigiana.

Nicoletta, Enzo e Massimo, che hanno raccolto lo “scettro del comando” dopo la scomparsa del padre undici anni fa, aspettano i partecipanti stasera per la cinquantunesima edizione della storica “Ciamptada”: partenza alle 19,30 per le categorie juniores e alle 20,15 per gli adulti. In corsa sia i partecipanti alla gara agonistica che per quanto concerne gli amatori che volessero cimentarsi nella versione non competitiva.

Il tracciato della ”Ciamptada“ è largamente collaudato, con punto di ritrovo stabilito nella piazza del Comune di Aulla, dalla quale la gara si snoderà per le vie cittadine e con susseguente ritorno sul luogo della partenza: lungo il percorso sarà ovviamente garantito il ristoro necessario per una competizione sulla distanza di dodici chilometri e gli organizzatori stanno predisponendo anche la possibilità di usufruire di un servizio docce nei giardini del palazzo comunale.

Come di consuetudine, gli atleti possono ricorrere all’iscrizione dalle 17 alle 20 di stasera, gestito dall’azienda che si occupa del sistema di cronometraggio utilizzato nella stragrande maggioranza delle gare affiliate al circuito del Corrilunigiana, mentre i runner meno tecnologici possono iscriversi anche sul luogo di ritrovo fino a pochi minuti prima della partenza.

Tutti i partecipanti saranno gratificati con un insolito pacco gara, mentre alcune memorabilia di Franco Codeluppi verranno anche inserite nelle premiazioni, che riguarderanno i primi tre classificati assoluti ed i podi delle singole categorie maschili e femminili, come da regolamento del circuito, nonché le società più rappresentate. Nicoletta, Enzo, Massimo e lo staff che li coadiuva ci aspettano ad Aulla, per ricordare ancora una volta il loro papà.

Enrico Baldini