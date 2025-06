Sudatina Montalese, tra corsa e commozione nel ricordo di Fiori. Foto e classifica

Montale (Pistoia), 19 giugno 2025 – Quel dito puntato al cielo da Gianna Secci, vincitrice della categoria Veterane, è stato il gesto simbolico che ha aperto un’edizione particolarmente toccante della Sudatina Montalese, carica di emozioni e significati. Quest’anno, infatti, la manifestazione ha ospitato un momento speciale: l’istituzione di un premio in memoria di Maurizio Fiori, podista amatissimo, scomparso vent’anni fa dopo una coraggiosa battaglia contro l’anemia falciforme. A ricevere idealmente il tributo, proprio la moglie, Gianna Secci, oggi portabandiera del suo ricordo. Prima di lasciarci, Maurizio aveva voluto donare alla comunità un progetto di ristrutturazione elettronica volto al miglioramento del reparto di ematologia dell’ospedale di Careggi. Quel sogno è diventato realtà grazie al “Progetto Maurizio”, realizzato dalla Onlus Regalami un sorriso in collaborazione con il Club Lions Prato Curzio Malaparte e Ail Prato.

La Sudatina, partita alle ore 20 da via delle Foibe, nel cuore della festa del volontariato di Montale, ha visto al via oltre 200 podisti competitivi e un numero equivalente di camminatori. I primi si sono sfidati su un tracciato di 10 km, mentre per i camminatori era previsto un percorso più breve, ma non meno suggestivo, disegnato tra i saliscendi delle colline di montale. L’organizzazione è stata curata dal Gruppo Podistico Trekking e Camminatori Montale, con il sostegno di Avis, del Comune di Montale e della Pubblica Assistenza Croce d’Oro, sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia e del Csi di Pistoia, con il patrocinio comunale.

A rendere ancora più toccante la serata, la famiglia di Maurizio Fiori ha consegnato ufficialmente un defibrillatore alla ASD Aurora Montale, donato dalla ETS Regalami un sorriso. Durante la cerimonia di premiazione, il presidente dell’associazione ha ricordato con intensa commozione la figura di Maurizio: non solo atleta, ma uomo di valore, capace di lasciare un’eredità concreta di forza, altruismo e umanità. Il servizio fotografico, ottimizzato per la ricerca attraverso il numero di pettorale, è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso, a testimonianza di un impegno che, nel nome dello sport e della solidarietà, continua a donare sorrisi e speranza.

Categorie e vincitori (di Giancarlo Ignudi)

Vittoria assoluta e di categoria per Domenico Passuello (Sempre di Corsa Livorno) che corre la distanza in 34’22’’, distaccando di 14’’ l’atleta locale Davide Fiesoli (Aurora Montale) e di 1’07’’ Matteo Magrini (Atletica Vinci), in quarta posizione Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia), quinto Giammattia Comparini (Le Panche Castelquarto Firenze).

Nei veterani si aggiudica la categoria l’atleta dell’Aurora Montale Lorenzo Fantoni che ottiene il tempo di 37’55’, secondo Stefano Bettarini (Atletica Calenzano) e terzo Gabriele Giachi (Meeting Club Pescia).

Claudio Casalini, portacolori dell’ Aurora Montale, conclude al primo posto veterani argento in 40’39’’ e dietro di lui giungono Antonio Petrillo (Podistica Narnali Prato) e Roberto Marcantelli (Montecatini Marathon).

La categoria veterani primo gradino del podio per Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia) in 48’51’’, secondo posto per Enzo Sieni (Polisportiva Ellera) e terzo Carlo Matulli (Silvano Fedi Pistoia).

Prima donna assoluta Irene Palchetti Gualtieri (Individuale) che corre la distanza in 43’38’, con al secondo posto a 11’’ Chiara Ghiselli (Montecatini Marathon) e a 39’’ Elena Cerfeda, in quarta posizione Giada Abbbatantuono, entrambe della Silvano Fedi Pistoia, e quinta Elena Buricchi (Podistica Medicea Poggio a Caiano).

La rappresentante dell’Orecchiella Garfagnana Gianfranca Secci si classifica per prima nella categoria donne veterane in 46’22’’, il secondo posto va a Camelia Barboi (Upd Isolotto Firenze) e terza Monica Pagnotta (Podistica Quarrata). L’inossidabile Antonietta Schettino (Montecatini Marathon) trionfa nella categoria donne veterane argento in 49’50’’, al secondo posto Anna Marini (individuale) e al terzo Patrizia Franchi ((Cai Pistoia).

La classifica per società se la aggiudica l’Aurora Montale con 24 iscritti,seconda la Silvano Fedi Pistoia (21), terze la Polisportiva Ellera e La Montecatini Marathon con 12 iscritti.