Torna la Sudatina Montalese

Montale, 16 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai podisti toscani: la Sudatina Montalese, in programma martedì 17 giugno con partenza alle 20 dalla Festa del Volontariato in Via delle Foibe, a Montale. La gara si snoderà per 10 km attraverso le suggestive colline montaline, con un percorso competitivo riservato ai podisti e una versione ridotta pensata per i camminatori. L’evento è organizzato dal gruppo podistico trekking e camminatori Montale, in collaborazione con Avis, il Comune di Montale e la Pubblica Assistenza Croce D’Oro. La manifestazione si svolge sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia e del Csi Pistoia, con il patrocinio ufficiale del Comune. Il servizio fotografico sarà curato dalla Ets Regalami un Sorriso.

L’edizione 2025 sarà arricchita da un riconoscimento speciale: un premio dedicato alla memoria di Maurizio Fiori, podista e amico stimato, scomparso venti anni fa dopo una lunga battaglia contro l’anemia falciforme. Una lotta vissuta con coraggio e dignità, durante la quale Maurizio ha lasciato un segno profondo, anche grazie a un progetto concreto: un'iniziativa di ristrutturazione elettronica del reparto di ematologia dell’Ospedale di Careggi. Il “Progetto Maurizio”, nato dal suo desiderio di aiutare gli altri, è stato realizzato dalla Onlus Regalami un Sorriso in compartecipazione con il Club Lions Prato Curzio Malaparte. A lui, alla sua tenacia e al suo esempio, sarà dedicato un momento speciale durante la serata, nel segno della memoria e della solidarietà.