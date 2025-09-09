Doppio laboratorio in Biblioteca Salucci sul tema della pace

Oggi e domani alla Biblioteca Salucci di Aulla laboratorio d’arte dedicato ai più piccoli, dal titolo “Costruiamo insieme la Pace”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “A piccoli passi” con il patrocinio del Comune di Aulla, vuole sensibilizzare i bambini sui temi della pace e della convivenza attraverso l’espressione artistica. Il laboratorio si svolgerà in due sessioni, dalle 15.30 alle 17.30, negli spazi della biblioteca cittadina.

"L’evento - dice la presidente Sabina Pietrini - rappresenta un’occasione per i giovani partecipanti di esplorare creativamente i valori della solidarietà, del dialogo e della comprensione reciproca". “A piccoli passi”, nota per l’impegno nell’ambito dell’educazione e della promozione sociale, ha ideato questo progetto partendo dalla convinzione che l’arte possa essere un linguaggio universale per trasmettere messaggi di pace e speranza.

"Attraverso attività creative e coinvolgenti - prosegue la Pietrini - i bambini avranno l’opportunità di riflettere sull’importanza della pace nella vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali". La scelta della biblioteca come sede dell’evento non è casuale: “Questo spazio tradizionalmente deputato a cultura e conoscenza - spiega la consigliera comunale Maria Grazia Tortoriello - si trasforma in un laboratorio di idee e creatività, dove i piccoli artisti potranno dare forma a pensieri e sentimenti".