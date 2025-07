Danni al Bivacco Rosario: "Serve più senso civico". Il Cai sale in cattedra

Il Cai di Fivizzano avvisa escursionisti e appassionati della montagna: il Bivacco Rosario, situato nel suggestivo Vallone dell’Inferno sul Monte La Nuda, risulta danneggiato e non idoneo al pernottamento. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi, e ha fatto seguito un sopralluogo che ha evidenziato danni sia all’esterno che all’interno della struttura, dovuti presumibilmente a un utilizzo improprio del bivacco, oltreché alle intemperie. In attesa della manutenzione, il Cai raccomanda di non utilizzare il bivacco come punto di sosta o pernottamento, se non in caso di reale emergenza durante un’escursione. Un gruppo di volontari sarà sul posto sabato 5 luglio per valutare i lavori necessari da programmare nel prossimo futuro ed è alla ricerca di fondi per poter affrontare le spese per rimettere a punto questo importante presidio montano, da anni al servizio di chi percorre le alte vie del crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

"Una struttura storica che ha bisogno di cure e rispetto – sottolinea Fabrizio Nucchi, presidente del Cai – invitiamo tutti a mantenere comportamenti responsabili e a seguire le semplici regole di buon senso che valgono sempre, e ancor di più, in ambienti delicati come questi". L’associazione ricorda inoltre che i bivacchi non sono rifugi attrezzati, ma punti d’appoggio essenziali lungo itinerari di alta quota, destinati a soste brevi, emergenze o salite alpinistiche. Il Bivacco Rosario si trova lungo itinerari escursionistici di rilevanza nazionale, come Sicai, Avp, Gea e Oo. Il Cai Fivizzano si impegna a ripristinare la funzionalità del bivacco nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo rinnova l’appello al senso civico. Inoltre, l’uscita di sabato sarà dedicata alla sentieristica aperta a tutti, con lo scopo di promuovere e far conoscere l’attività di manutenzione dei sentieri. I partecipanti, affiancati dagli operatori del Gruppo Sentieri, saranno coinvolti in interventi pratici: verranno effettuati tagli di vegetazione, sostituzione tabelle segnaletiche, ripasso segnaletica orizzontale, manutenzione percorsi 196/198 e bivacco Rosario. Ritrovo alle 7.30 alla sede Cai di Fivizzano o alle 8 alla Casa Cantoniera. La giornata è aperta a tutti, info e iscrizioni fino a venerdì contattando Camillo Biglioli al 348 771 6877 o scrivendo a [email protected]

Anastasia Biancardi