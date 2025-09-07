Carrara incontra l’Africa. Gran finale in centro città

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
7 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
Tanta partecipazione per la grande festa ‘Carrara incontra l’Africa’ in corso fino a stasera in piazza Gramsci. La manifestazione giunta alla sua quarta edizione è un progetto dell’Aps ‘Voce africana giovani e solidali’, realizzata dal Comitato provinciale Arci Massa Carrara in collaborazione con Pro loco Tarnone Fantiscritti, e con il contributo del Comune di Carrara e Fondazione cassa di risparmio di Carrara. Oltre ai colori e ai sapori del continente nero la kermesse ospita anche la mostra collettiva ‘Cambia-Mente’ tra lo Spazio Alberica e il circolo dei Baccanali. Una manifestazione che come ogni anno porta in piazza l’integrazione, ma anche la voglia di divertirsi a suon di musica, balli e sapori tipici dell’Africa, con momenti di approfondimento su temi di attualità.

Al taglio del nastro con la sindaca Serena Arrighi anche l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, che hanno portato i saluti dell’amministrazione e dell’intera città. Un susseguirsi di incontri e laboratori, che stanno animando la piazza Gramsci in queste ore molto frequentata da spettatori, protagonisti o semplici curiosi. Questo il programma di oggi: Alle 11 il laboratorio di percussioni con Moustafa Dembélé, alle 16 il laboratorio di danza a cura di Adokou Zambé, alle 17 apertura del mercatoetnico, alle 18 tavola rotonda dal titolo ‘Povertà globale: storie di quotidiana In-giiustizia, storie di quotidiana R-esistenza’, con ospiti Silvia Bini (Arci Toscana, responsabile diritti migranti, politiche di accoglienza e antirazzismo), Alessandro Volpi (docente di storia contemporanea, Università di Pisa, saggista ed economista), Paule Roberta Yao (autrice finalista Dimmi 2019, formatrice su discriminazioni e razzismi), Francois Desire Bazié (imprenditore agricolo). Modera Matteo Procuranti del circolo Arci La Gora. Alle 20 apertura cucina africana e italiana.

