Cantieri a Carrara, stop al pagamento della sosta in centro

Carrara, 26 maggio 2025 – Dal 3 giugno stop al pagamento della sosta nel centro storico di Carrara. Lo fa sapere il Comune spiegando che la decisione “vuole essere una risposta concreta ai disagi che residenti, commercianti e visitatori potrebbero incontrare nei prossimi mesi vista la concomitanza di numerosi cantieri in città". Il provvedimento è valido fino al 31 dicembre 2025, o fino a nuova comunicazione.

Le novità interesseranno tutte le strade attualmente interessate dal pagamento della sosta con l'eccezione di: piazza Matteotti, piazza II Giugno, piazzale Colombarotto, piazza Sacco e Vanzetti, il tratto di via del Cavatore compreso tra piazza Sacco e Vanzetti e via Bruno Conti.

"Il rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e, a breve, di Carrara Ovest, il completo restyling di via Verdi e poi ancora i cantieri per l'adeguamento idraulico di Canal del Rio, senza dimenticare palazzo Rosso e palazzo Pisani. Tra bando delle Periferie e Pnrr sono numerosi i lavori che sono già partiti o stanno per partire in città - ricorda l'assessore alla Mobilità e Traffico, Elena Guadagni -. Tutti questi interventi ci restituiranno una volta conclusi una città più bella e più sicura, ma inevitabilmente porteranno con sé alcuni disagi per residenti, lavoratori, visitatori e commercianti durante l'esecuzione dei cantieri. Come amministrazione ne siamo ben consci e per questo da tempo stiamo lavorando per cercare di ridurre al minimo queste difficoltà con soluzioni come la sospensione del pagamento della sosta. Da questo provvedimento restano escluse alcune piazze e strade e, in futuro, potremmo decidere di intervenire ulteriormente andando ad individuare zone a disco orario per favorire una maggiore rotazione degli stalli".

Oltre alla sospensione del pagamento della sosta la giunta ha già stanziato per ridurre i disagi in centro città 110mila euro che serviranno a coprire agevolazioni sulla Tari di tutte le utenze non domestiche, artigianali e commerciali in concomitanza dei lavori per l'adeguamento di Canal del Rio. Infine è prevista una riduzione del 30 per cento sulla tariffa per le occupazioni di aree esterne e spazi pubblici di attività commerciali ed artigianali del centro città.