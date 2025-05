Carrara, partono i lavori allo stadio per aumentare la capienza

Carrara, 21 maggio 2025 – Buone notizie per i tifosi della Carrarese. L’amministrazione prosegue con i lavori all’impianto sportivo mettendo mano al portafogli. In arrivo altri 150mila euro per adeguare lo stadio dei Marmi alla serie B. Con una variazione di bilancio adottata in via d’urgenza la giunta ha deliberato lo stanziamento per la progettazione dell’ampliamento della capienza dello stadio dei Marmi fino a 5.500 spettatori. Un adeguamento richiesto a gran voce dai tifosi, che per tutto il campionato hanno continuato a chiedere l’aumento della capienza.

Il timore era quello di non avere uno stadio all’altezza della serie B. E ora con la salvezza della squadra di mister Antonio Calabro l’amministrazione comunale ha tenuto fede a quanto annunciato nei giorni scorsi. L’aumento della capienza è un intervento necessario al completamento delle opere di adeguamento ai parametri richiesti dalla Lega Calcio per lo svolgimento del campionato di serie B. “Come amministrazione ci siamo presi l’impegno di farci trovare pronti per l’adeguamento richiesto dello stadio dei Marmi e questa delibera è un primo, importante, passo in questa direzione – dice la sindaca Serena Arrighi –. I lavori da fare sono numerosi e vanno oltre il semplice ampliamento della capienza, ma prevedono anche tutta una serie di opere complementari necessarie ad ottenere l’agibilità. Da parte nostra stiamo già da tempo lavorando a fare quanto nelle nostre possibilità per fare sì che questi possano partire il prima possibile”. I prossimi lavori necessari all’ampliamento della capienza dello stadio dei Marmi si andranno ad aggiungere ad una lunga serie di interventi portati a termine dall’amministrazione comunale sull’impianto di piazza Vittorio Veneto negli ultimi anni. Solo la scorsa estate, all’indomani della storica promozione in serie B, l’amministrazione comunale ha investito circa 2 milioni di euro che sono serviti per sostituire il terreno di gioco in erba sintetica, installare dieci tornelli ai varchi di accesso ai vari settori, cambiare completamente l’impianto di illuminazione, ma anche per eseguire numerosi altri interventi tra cui il cablaggio di tutto il perimetro dell’impianto o ancora la realizzazione di nuovi bagni e nuovi spogliatoi, una moderna sala stampa, nuove postazioni per la telecamere, la posa di nuove panchine e tanto altro ancora. Tutto ciò ha permesso alla Carrarese di tornare a giocare allo stadio dei Marmi già il 20 ottobre 2024, vale a dire 133 giorni dopo la promozione in cadetteria e dopo aver giocato appena tre partite a Pisa. Durante tutto il campionato i lavori allo stadio dei Marmi non si sono di fatto mai interrotti come dimostra, per esempio, il nuovo settore riservato ai disabili che è stato completato e inaugurato nei mesi scorsi.