Stadio, riprendono i lavori. Interventi per i disabili

Proseguono i lavori per adeguare lo Stadio dei Marmi alle prescrizioni della Lega B. Dopo la corsa contro il tempo per adeguare lo Stadio per l’apertura del campionato, l’amministrazione adesso metterà mano agli adeguamenti che mancano. Nello specifico la Lega B ha previso di realizzare un’uscita di sicurezza in curva Nord, adeguare lo spazio riservato agli spettatori con disabilità e mettere in sicurezza i varchi di accesso. Migliorie per circa centomila euro che serviranno a traghettare l’impianto sportivo comunale verso le condizioni imposte dalla Lega.

Nello specifico l’amministrazione comunale ha approvato in questi giorni il progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare l’uscita d’emergenza per il settore curva Nord, e opere di finitura e adeguamento spazi dedicati a spettatori diversamente abili. Un progetto quanto atteso dai disabili che erano costretti a vedere le partite in condizioni di alto disagio e degrado. La questione era diventata virale sui social dove i tifosi delle squadre avversarie avevano gridato allo scandalo. Il progetto a firma dei geometri Riccardo Gasparotti dei Lavori pubblici e Alessandro Nobiletti era stato depositato lo scorso dicembre. Adesso i lavori sono stati affidati alla ditta ‘Edilizia Sermattei di Viareggio’, per un importo complessivo di 39mila e 446 euro.

E sempre a novembre 2024 i geometri comunali Gasparotti e Nobiletti, avevano depositato anche il progetto per messa in sicurezza statica dei varchi di accesso. Progetto di cui è stata approvata la fattibilità affidando i lavori alla ditta Bolloni Costruzioni di Pisa per un totale di 60mila euro. Intanto i tifosi aspettano con ansia che termini il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e la società Carrarese calcio. La sindaca Serena Arrighi aveva detto che non ci sono più soldi per lo Stadio, ma soprattutto che le professionalità comunali dovevano tassativamente occuparsi dei numerosi progetti legati al Pnrrr per non perdere la corsa. Dal canto suo la società aveva dichiarato che negli anni per raggiungere il traguardo della B aveva speso un tesoretto, e dunque investire sullo Stadio spettava all’amministrazione. Il Comune sul dei Marmi ha investito quasi due milioni di euro in lavori tra nuovo manto sintetico, tornelli, luci faro, sistemazione degli spogliatoi e tutte le altre prescrizioni richieste per l’apertura del campionato.