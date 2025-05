Anziano salvato dalla polizia, attivata anche la protezione civile

Montecatini, 21 maggio 2025 – Un anziano con problemi di memoria e mobilità deve la vita agli agenti del commissariato di Montecatini. La polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile è riuscita a ritrovare l’uomo, sparito da casa da diverse ore, lasciando i famigliari nell’angoscia più totale. Lunedì sera, tramite il numero unico di emergenza 112, è giunta una telefonata da parte di una donna che chiedeva aiuto. Rientrando a casa, infatti, ha notato che il padre di 74 anni, invalido con paresi sul lato destro del corpo e con problemi di memoria, si era allontanato. Poiché non riusciva a rintracciarlo nelle vie limitrofe e, non avendolo trovato neanche all’ospedale di Pescia, la figlia ha deciso di allertare le forze dell’ordine. L’anziano, che non parla e non comprende l’italiano, si è allontanato dall’abitazione, senza portare con sé il telefono cellulare. Gli agenti del commissariato di Montecatini, con professionalità e spirito di iniziativa, una volta verificata l’attivazione del protocollo provinciale di ricerca delle persone disperse, hanno contattato i vigili del fuoco di Pistoia, e hanno attivato la protezione civile del Comune tramite il sindaco Claudio Del Rosso, proponendo di attivare il centro di coordinamento delle operazioni negli uffici di viale Adua. Nel giro di trenta minuti, oltre alle pattuglie sul territorio, sono state attivate numerose unità mobili che immediatamente si sono messe alla ricerca dell’anziano.

Grazie al tempestivo intervento e al lavoro in sinergia delle forze dell’ordine e dei volontari dei gruppi Nore, Esaf e Anpas, alle 23.30, l’anziano è stato rintracciato in via del Salsero, smarrito ed infreddolito. E stato richiesto l’intervento di personale medico per trasportarlo all’ospedale di Pescia per gli accertamenti sanitari del caso. Il protocollo per la ricerca delle persone scomparse è un documento che definisce le procedure e le attività da svolgere in caso di scomparsa di una persona nel territorio di una provincia. Questo protocollo coinvolge diverse forze di polizia, vigili del fuoco e altri enti locali per coordinare le ricerche e garantire una risposta tempestiva ed efficace.

Da.B.