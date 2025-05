Quei ’Cronisti in classe’. Oggi la premiazione

Tempo di premiazioni per il concorso ‘Cronisti in classe 2025’ ideato dalla Nazione e rivolto alle scuole del territorio. Una partecipazione molto alta, che ha riscosso grande successo con numeri sicuramente importanti, con ben 23 classi partecipanti per un totale di 12 istituti scolastici differenti coinvolti. Questa mattina nella sala del consiglio, nel Comune di Massa, la premiazione degli elaborati prodotti dagli studenti.

Tanti e anche particolarmente interessanti i temi sviluppati dagli alunni, che hanno spaziato da argomenti di attualità ad analisi specifiche su problematiche del territorio, andando anche a toccare temi come l’intelligenza artificiale e la violenza di genere. Il concorso, che ha il patrocinio del ministero dell’Istruzione, è stato sostenuto da Regione Toscana, Conad, Autorità idrica Toscana, Cispel Toscana, Cermec, Anbi Toscana, Automobile Club Massa-Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Autolinee toscane. Ricco il parterre di premiazione degli studenti, che saranno accolti da alcuni giornalisti della redazione locale della Nazione. A livello istituzionale saranno presenti il prefetto Guido Aprea, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco di Massa Francesco Persiani, la sindaca di Carrara Serena Arrighi insieme all’assessore alla Cultura Gea Dazzi. Fra gli enti locali l’Ufficio scolastico territoriale con Marta Castagna e Vincenzo Genovese, il Cermec con l’amministratore Lorenzo Porzano, l’Aci con la direttrice Bianca Abbruzzese, la Fondazione CrC con il presidente Enrico Isoppi. Presenti anche il Cispel, l’Autorità idrica Toscana, il Consorzio di bonifica.

Premieranno, oltre allo sponsor Conad che sostiene la manifestazione da anni con impegno, quest’anno anche il Rotary Carrara e Massa con il presidente Gian Luigi Fondi e il biscottificio Dogliani con Margherita Dogliani. Queste le scuole partecipanti: media ‘Staffetti’ di Massa, primaria ‘San Filippo Neri’ di Massa, media ‘Galilei’ di Casola, media ‘Leopardi-Da Vinci’ dell’istituto Menconi di Carrara, istituto ‘Tifoni’ di Zeri, media ‘Malaspina’ di Massa, media ‘Alighieri’ di Arpiola di Mulazzo, primaria ‘Marconi’ di Carrara, media ‘Carducci’ di Carrara, media ‘Leopardi’ di Carrara, Ipm di Pontremoli, primaria ‘Bonomi’ di Caniparola, media ‘Don Milani’ di Massa, media ‘Galilei’ di Monzone, primaria ‘Le Grazie’ di Massa, media ‘Malaspina’ di Massa, istituto penitenziario di Pontremoli, elementare ‘Moratti’ di Caniparola.