Cerimonia speciale per i neo diciottenni. Consegnate 400 copie della Costituzione

Fra le iniziative a corollario dell’anniversario della Liberazione di Massa, si è tenuta ieri mattina al teatro Guglielmi, la cerimonia di consegna della Costituzione italiana agli studenti neodiciottenni delle scuole del territorio. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Francesco Persiani e l’ assessore alla Cultura e Istruzione Monica Bertoneri. "Non è un semplice libro – ha detto Persiani – È la casa comune in cui tutti noi viviamo, il punto di partenza dei nostri diritti, delle nostre libertà, ma anche dei doveri che ci rendono cittadini responsabili. È entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo che il popolo italiano, con il referendum del 2 giugno 1946, scelse la Repubblica, voltando pagina dopo anni di dittatura e guerra. Da allora, la Costituzione è la nostra guida: pensate all’articolo 3, che ci ricorda che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione. O all’articolo 1, che afferma con forza che “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“". "Erano 400 i ragazzi presenti alla cerimonia – ha detto l’assessore Bertoneri – In totale i 18enni massesi sono 750: a chi non era presente, le copie della Costituzione saranno recapitate a scuola". In teatro c’erano gli studenti del linguistico pedagogico liceo Pascoli, il classico Liceo Rossi, lo scientifico Fermi, Itis Meucci, istituto alberghiero Minuto, l’Ipsia Barsanti, le commerciali Salvetti e il liceo artistico musicale Palma. Quest’ultimo, inoltre, ha impreziosito la cerimonia con interventi musicali. "Quest’anno, visto l’80esimo anniversario, gli abbiamo dedicato la copertina della Costituzione, richiamando il logo creato ad hoc", ha chiuso Bertoneri.

I.C.C.