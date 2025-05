Ecco il poster della Carrarese. Venerdì in edicola con La Nazione

Un regalo per i nostri lettori dedicato soprattutto ai tifosi della Carrarese. Si tratta di un poster che celebra la salvezza della squadra azzurra nel campionato di Serie B. Sarà in edicola con ’La Nazione’ venerdì prossimo in tutta l’edizione di Massa Carrara. Un’iniziativa di Qn-La Nazione che intende rendere omaggio alla squadra del patron Manrico Gemignani.

Partita un po’ in sordina come ‘matricola’, dopo la fantastica promozione in serie B di un anno fa, la squadra azzurra di Antonio Calabro ha sovvertito ogni pronostico conquistando una meritata salvezza. Un risultato ottenuto a suon di convincenti prestazioni e risultati. Un verdetto arrivato all’ultima giornata, a Mantova, dove è andata in scena la festa insieme ai tanti tifosi che l’hanno seguita in trasferta. Ma in realtà la Carrarese non è mai stata veramente in pericolo. Un altro grandissimo successo firmato dallo staff dirigenziale della società, dal tecnico Calabro e il suo staff e ovviamente dai giocatori. Ma un successo che è frutto anche del sostegno e della passione di un’intera città.

Il poster in omaggio venerdì con La Nazione è firmato dal fotografo ufficiale della società Massimo Matelli e si deve anche al contributo degli sponsor Air Service (specialisti dell’efficienza energetica), Lugeri La Macelleria, Omoda&Jaecoo presso Brotini, Nippo Car (concessionaria Suzuki), Red Ricerca e Distribuzione, Fisiorehab360 (la fisioterapia a Carrara), Silectra (impianti elettrici civili e industriali), GMN (macchine e arredi per ufficio) e Tirrena (servizio di spedizione merci a Carrara).