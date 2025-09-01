Calabro: "Ci abbiamo provato. Punto prezioso"

"Ci abbiamo provato". Antonio Calabro (nella foto) in sala stampa si prende il punticino pur con qualche recriminazione. "Mi spiace che non siamo riusciti ad avvantaggiarci quando siamo rimasti con l’uomo in più. Abbiamo cambiato modulo assumendo un assetto più offensivo ma il Padova si è difeso bene. Siamo sbattuti spesso sul loro blocco basso. Chiudevano benissimo gli spazi ma noi ci abbiamo messo del nostro perché siamo stati lenti nel girare palla. La squadra è stata meno veloce e brillante ma di fronte abbiamo trovato un avversario che ha combattuto su ogni pallone e ci ha impegnato severamente. Per questo alla fine il punto va considerato in ogni caso un risultato positivo. Adesso avremo la sosta che ci servirà per cercare di mettere più benzina nelle gambe ma anche qualche idea tattica in più. C’è la speranza di recuperare almeno Torregrossa mentre Schiavi si è stirato e dovremo vedere quante settimane rimarrà fermo. Distefano ha lamentato il riacutizzarsi di un problema alla spalla dello scorso anno e anche per lui i tempi di recupero sono incerti. L’ingresso di Sekulov? E’ un giocatore da Carrarese per attitudini fisiche e tattiche e adesso deve dimostrare di esserlo anche per mentalità. E’ entrato bene ed ha fatto vedere cose buone". Il tecnico di Melendugno ha fatto uno strappo alla regola parlando anche di mercato e rispondendo alla domanda se il reparto di centrocampo sia numericamente corto, anche alla luce dello stop di Schiavi. "Cercheremo un giocatore che possa riempire il centrocampo – ha confermato – perché di centrocampisti più offensivi ne abbiamo già". Sul fronte mercato sembra vicino alla Carrarese il classe 2004 Luis Hasa che dovrebbe arrivare dal Napoli. Si tratta di un giocatore che nasce come trequartista o centrocampista avanzato ma che ha lavorato anche da mezzala. Hasa nel 2023 ha vinto con l’Italia il campionato europeo Under 19 vincendo anche il premio di miglior giocatore del torneo.

Gianluca Bondielli