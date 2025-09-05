Caffaz alla corte del Lunezia: "Il mio sogno riportarlo a Marina"

L’imprenditrice Alessandra Caffaz domani alle 21 sarà a Follo sul palco del Lunezia per condurre il festival assieme al patron Stefano De Martino. Caffaz per oltre dieci anni ha collaborato con l’autrice e talent scout Loredana D’Anghera, ha fatto il salto di qualità, guadagnandosi la co-conduzione. Il festival ad ingresso gratuito si svolgerà nell’area del centro sportivo dello Spezia calcio. Si tratta della seconda data relativa al Trentennale del Premio Lunezia, a cui seguiranno Roma, La Spezia e Sanremo.

A Spezia tra i super ospiti ci sarà anche Claudio Baglioni. "Alessandra, oltre alla propria scommessa artistica - commenta Stefano De Martino -, rappresenta un nuovo management impegnato nel sostegno alla manifestazione e ai nostri obiettivi sociali e umanitari, come di recente il red carpet dedicato al non abbandono degli animali, lo special Festival, proposto dal Premio Lunezia, che affianca disabili intellettivi a big della musica leggera e ancora il messaggio a favore dell’autorato musicale femminile e la lotta contro alla violenza sulle donne. Un’occasione per Alessandra per sublimare le sue attitudini e il suo talento di imprenditrice nel campo sociale e artistico". "Il mio augurio è che il Lunezia possa tornare a Marina di Carrara - aggiunge Caffaz -, magari anche grazie all’aiuto dei privati". Per l’imprenditrice apuana si tratta di una bella occasione per portare alto il nome della città dei marmi dal momento che oltre all’evento di Follo, il Lunezia domenica prossima sarà in trasferta a Roma, proprio davanti al Colosseo e il 19 ottobre al teatro civico della Spezia, per una serata d’eccezione a cui parteciperà come detto anche un big della musica italiana come Claudio Baglioni.